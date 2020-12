Regeni, procuratore Prestipino: “Collaborazione con l’Egitto complessa e non compiuta. Nostre rogatorie attendono ancora risposta” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Il rapporto di collaborazione con l’Egitto è stato particolarmente laborioso, difficoltoso, complesso e non pienamente compiuto perché, per ritenerlo tale, l’autorità egiziana dovrà rispondere e chiarire tutti gli aspetti e quesiti che noi abbiamo formulato attraverso le Nostre rogatorie, alcune delle quali attendono ancora risposta”. Lo ha detto il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino, parlando davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Giulio Regeni. Prestipino ai commissari ha spiegato di aver chiesto “con determinazione alle autorità giudiziaria egiziana, cosa che io oggi ancora auspico, di adoperarsi affinché ci sia l’elezione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Il rapporto di collaborazione conè stato particolarmente laborioso, difficoltoso, complesso e non pienamente compiuto perché, per ritenerlo tale, l’autorità egiziana dovrà rispondere e chiarire tutti gli aspetti e quesiti che noi abbiamo formulato attraverso le, alcune delle quali. Lo ha detto ilcapo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele, parlando davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Giulioai commissari ha spiegato di aver chiesto “con determinazione alle autorità giudiziaria egiziana, cosa che io oggiauspico, di adoperarsi affinché ci sia l’elezione ...

