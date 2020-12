Regeni, Prestipino ringrazia la famiglia di Giulio: “Con tenacia ha perseguito le proprie ragioni”. Colaiocco: “Avvocata Ballerini decisiva” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Ringrazio la famiglia di Giulio per la tenacia con la quale ha saputo perseguire le proprie ragioni”. A dirlo il procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, in audizione insieme al sostituto procuratore Sergio Colaiocco davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. “È stata decisiva – ha sottolineato Colaiocco – l’attività di indagine difensiva messa in atto dal legale della famiglia, Alessandra Ballerini“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Ringrazio ladiper lacon la quale ha saputo perseguire le. A dirlo il procuratore capo di Roma, Michele, in audizione insieme al sostituto procuratore Sergiodavanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. “È stata decisiva – ha sottolineato– l’attività di indagine difensiva messa in atto dal legale della, Alessandra“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Italia_Notizie : Prestipino: 'Acquisito elementi di prova significativi, fatto di tutto in memoria di Giulio' - DottorWatson : Regeni, Prestipino: 'Acquisito elementi di prova significativi, fatto di tutto in memoria di Giulio' - repubblica : Prestipino: 'Acquisito elementi di prova significativi, fatto di tutto in memoria di Giulio' - serenel14278447 : Regeni, Prestipino: 'Acquisito elementi di prova significativi, fatto di tutto in memoria di Giulio' - mgulivo7 : Regeni, Prestipino: 'Acquisito elementi di prova significativi, fatto di tutto in memoria di Giulio' -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni Prestipino Regeni, il procuratore Prestipino: “Fatto di tutto per accertare ogni responsabilità: lo dovevamo a… Il Fatto Quotidiano Chiuse indagini Regeni, Prestipino: lo dovevamo a lui e noi

Non era un risultato affatto scontato. Io non credo che avvenga spesso che siano portati in giudizio di fronte all'autorità giudiziaria di uno Stato appartenenti a istituzioni pubbliche di un altro St ...

Regeni: 5 anni di indagini, le tappe del caso

A quasi cinque anni dalla morte di Giulio Regeni è arrivata la svolta giudiziaria, con l'atto di conclusione delle indagini da parte della Procura di Roma nei confronti di quattro appartenenti ai serv ...

Caso Regeni, inchiesta chiusa: quattro 007 egiziani verso processo

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso dell’omicidio Giulio Regeni, il . A due anni dall’iscrizione nel registro degli indagati degli 007 egiziani appartenenti a ...

Non era un risultato affatto scontato. Io non credo che avvenga spesso che siano portati in giudizio di fronte all'autorità giudiziaria di uno Stato appartenenti a istituzioni pubbliche di un altro St ...A quasi cinque anni dalla morte di Giulio Regeni è arrivata la svolta giudiziaria, con l'atto di conclusione delle indagini da parte della Procura di Roma nei confronti di quattro appartenenti ai serv ...Roma, 10 dic. (Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso dell’omicidio Giulio Regeni, il . A due anni dall’iscrizione nel registro degli indagati degli 007 egiziani appartenenti a ...