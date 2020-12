Regeni, Palazzotto dopo l’audizione di Prestipino: “Governo tuteli lavoro dei magistrati, contro il silenzio assordante dell’Egitto” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “È indispensabile verificare nei prossimi giorni l’impatto dell’importante passaggio giudiziario che si è verificato oggi”. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare sull’omicidio di Giulio Regeni, Erasmo Palazzotto, chiudendo l’audizione del procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, ascoltato insieme al sostituto procuratore Sergio Colaiocco. “Il governo – è l’appello di Palazzotto – è chiamato ad assumere tutte le iniziative di sua competenza per tutelare il lavoro della magistratura e la credibilità internazionale dell’Italia garantendo l’effettività dell’iter processuale, rispetto al silenzio assordante che proviene ancora oggi da un Paese come l’Egitto, che ha dimostrato fin qui di non avere alcun rispetto per i diritti umani e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “È indispensabile verificare nei prossimi giorni l’impatto dell’importante passaggio giudiziario che si è verificato oggi”. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare sull’omicidio di Giulio, Erasmo, chiudendodel procuratore capo di Roma, Michele, ascoltato insieme al sostituto procuratore Sergio Colaiocco. “Il governo – è l’appello di– è chiamato ad assumere tutte le iniziative di sua competenza per tutelare ildella magistratura e la credibilità internazionale dell’Italia garantendo l’effettività dell’iter processuale, rispetto alche proviene ancora oggi da un Paese come l’Egitto, che ha dimostrato fin qui di non avere alcun rispetto per i diritti umani e ...

