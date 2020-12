Regeni, il racconto del testimone: «Ammanettato e torturato nella sede dei servizi segreti egiziani. Delirava in italiano» – Il video (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Ho visto Giulio. Era Ammanettato a terra e aveva segni di torture sul torace. Delirava in italiano». Durante l’audizione di oggi, 10 dicembre, davanti alla commissione di inchiesta sull’omicidio Regeni, il procuratore Sergio Colaiocco ha riportato il racconto di uno dei cinque testimoni chiave delle indagini, ascoltati dai magistrati di Roma. Secondo il testimone, il ricercatore italiano sarebbe stato torturato e ucciso nella sede della National security. «Ho lavorato per 15 anni nella sede della National Security dove Giulio è stato ucciso», ha raccontato. Il pm ha riportato le sue parole nel giorno della notifica di chiusura delle indagini su quattro esponenti dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Ho visto Giulio. Eraa terra e aveva segni di torture sul torace.in». Durante l’audizione di oggi, 10 dicembre, davanti alla commissione di inchiesta sull’omicidio, il procuratore Sergio Colaiocco ha riportato ildi uno dei cinque testimoni chiave delle indagini, ascoltati dai magistrati di Roma. Secondo il, il ricercatoresarebbe statoe uccisodella National security. «Ho lavorato per 15 annidella National Security dove Giulio è stato ucciso», ha raccontato. Il pm ha riportato le sue parole nel giorno della notifica di chiusura delle indagini su quattro esponenti dei ...

