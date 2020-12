Regeni: Fico, 'genitori aspettano verità e anche l'Italia l'attende' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo andare fino in fondo sulla tragica morte di Giulio Regeni. I genitori di Giulio attendono risposte ma anche i cittadini Italiani si aspettano risposte. E' giusto pensare che ci sia un popolo che vuole andare avanti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in una conferenza stampa a Montecitorio - insieme a Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, collegati in streaming - esprimendo un giudizio sulle conclusioni dell'inchiesta della procura di Roma sul sequestro e la morte del ricercatore Italiano in Egitto. "Nella vicenda di Giulio e nella difFicoltà di raggiungere la verità io ci vedo anche lo specchio delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo andare fino in fondo sulla tragica morte di Giulio. Idi Giulio attendono risposte mai cittadinini sirisposte. E' giusto pensare che ci sia un popolo che vuole andare avanti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, in una conferenza stampa a Montecitorio - insieme a Paola Deffendi e Claudiodi Giulio, collegati in streaming - esprimendo un giudizio sulle conclusioni dell'inchiesta della procura di Roma sul sequestro e la morte del ricercatoreno in Egitto. "Nella vicenda di Giulio e nella difltà di raggiungere laio ci vedolo specchio delle ...

