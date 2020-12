Regeni è stato per 9 giorni prigioniero degli 007 egiziani (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Ai quattro 007 egiziani accusati di aver rapito Giulio Regeni, e averlo tenuto prigioniero per 9 giorni, viene contestato il "sequestro di persona pluriaggravato in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati". Questo è quanto emerge nell'avviso di conclusioni indagini firmato dal procuratore capo di Roma Michele Prestipino e dal pm Sergio Colaiocco. Le indagini sul caso Regeni sono partite "a seguito della denuncia presentata, negli uffici della National security - si legge nell'atto giudiziario - da Said Mohamed Mohamed Abdallah, rappresentante del sindacato indipendente dei venditori ambulanti del Cairo ovest". A rischiare il processo sono il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Per un quinto agente i pm capitolini hanno chiesto l'archiviazione. ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Ai quattro 007accusati di aver rapito Giulio Regeni, e averlo tenutoper 9, viene contestato il "sequestro di persona pluriaggravato in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati". Questo è quanto emerge nell'avviso di conclusioni indagini firmato dal procuratore capo di Roma Michele Prestipino e dal pm Sergio Colaiocco. Le indagini sul caso Regeni sono partite "a seguito della denuncia presentata, negli uffici della National security - si legge nell'atto giudiziario - da Said Mohamed Mohamed Abdallah, rappresentante del sindacato indipendente dei venditori ambulanti del Cairo ovest". A rischiare il processo sono il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Per un quinto agente i pm capitolini hanno chiesto l'archiviazione. ...

