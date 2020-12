Regeni, Di Maio: 'Il Cairo cambi passo, basta tentennamenti e attese' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il dialogo sul caso di Giulio Regeni tra la procura di Roma e quella egiziana 'è stato un passo avanti, ma evidentemente non basta'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiungendo: '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il dialogo sul caso di Giuliotra la procura di Roma e quella egiziana 'è stato unavanti, ma evidentemente non'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, aggiungendo: '...

LaStampa : I genitori di Giulio Regeni a Conte e Di Maio: “Cosa state facendo per la verità?” - Agenzia_Ansa : Regeni: Di Maio, fatto un passo avanti ma non basta. 'Chiediamo al Cairo un chiaro cambio di passo' #ANSA… - ERivetta : RT @janavel7: «Ho visto Giulio Regeni torturato e in catene, lo hanno ucciso nella stanza 13»: il racconto dei testimoni chiave nell'inchie… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Regeni: Di Maio, fatto un passo avanti ma non basta. 'Chiediamo al Cairo un chiaro cambio di passo' #ANSA - fmaxlanocita : RT @janavel7: «Ho visto Giulio Regeni torturato e in catene, lo hanno ucciso nella stanza 13»: il racconto dei testimoni chiave nell'inchie… -