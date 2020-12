Regeni | Castaldo | ' ora basta | serve forte reazione diplomatica europea'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Il racconto, raccolto dalla Procura di Roma, dei due testimoni oculari che hanno visto il giovane ricercatore italiano, Giulio, in due distinte caserme è terribile e non può passare sotto silenzio. Negli ultimi anni sono intervenuto molte volte al Parlamento Europeo per denunciare la gravissima mancanza di collaborazione da parte delle autorità egiziane, e per ribadire che Giulioera un cittadino europeo, oltre che italiano.unaazionecongiunta affinché l'Egitto non provi a isolare l'Italia ma trovi un muro compatto davanti a sé, con tutti gli Stati membri che pretendano la verità”. Così in una nota Fabio Massimo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento ...