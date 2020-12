“Regalo sospeso”: regalare un Natale a tutti i bambini (Di giovedì 10 dicembre 2020) regalare un Natale a tutti i bambini, anche a quelli le cui famiglie versano in scarse possibilità economiche e non possono permettersi un Natale sereno e dignitoso. È questa l’iniziativa del “Regalo sospeso”. Si chiama “Scintille di felicità, un regalo per ogni bambino” ed è promossa dal comitato Nessunisola con il sostegno del Comune di Sansepolcro e l’azione operativa della Caritas. Obiettivo? regalare ai bambini l’appuntamento con Babbo Natale. Sarà possibile acquistare il regalo per un bambino, lasciarlo al negozio e poi la Caritas, informata su quali sono le famiglie bisognose, lo consegnerà a Natale alle stesse insieme al pacco natalizio. “In questo momento così difficile per tante ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 10 dicembre 2020)un, anche a quelli le cui famiglie versano in scarse possibilità economiche e non possono permettersi unsereno e dignitoso. È questa l’iniziativa del. Si chiama “Scintille di felicità, un regalo per ogni bambino” ed è promossa dal comitato Nessunisola con il sostegno del Comune di Sansepolcro e l’azione operativa della Caritas. Obiettivo?ail’appuntamento con Babbo. Sarà possibile acquistare il regalo per un bambino, lasciarlo al negozio e poi la Caritas, informata su quali sono le famiglie bisognose, lo consegnerà aalle stesse insieme al pacco natalizio. “In questo momento così difficile per tante ...

