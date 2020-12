Recovery Plan, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Renzi contrario a task force di Conte? Dire che Parlamento è esautorato è cazzata” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Matteo Renzi contrario alla task force di Conte per il Recovery Plan? Dire che il Parlamento e il governo sono esautorati è una solennissima cazzata“. Così Marco Travaglio nel suo intervento durante la prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione del Direttore de Il Fatto quotidiano, in onda il mercoledì alle 21.25 su Nove. “La questione è molto semplice: ci sono 209 miliardi che l’Europa, in parte, ci presta e, in parte, ‘ci regala’ che fanno parte dei 750 miliardi del Recovery Plan di cui noi prendiamo la fetta principale, non grazie a tutti quei chiacchieroni, grazie al presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Matteo Renzialladiper ilche ile il governo sono esautorati è una solennissima cazzata“. Così Marconel suo intervento durante la prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione delttore de Il Fatto quotidiano, in onda il mercoledì alle 21.25 su. “La questione è molto semplice: ci sono 209 miliardi che l’Europa, in parte, ci presta e, in parte, ‘ci regala’ che fanno parte dei 750 miliardi deldi cui noi prendiamo la fetta principale, non grazie a tutti quei chiacchieroni, grazie al presidente del ...

marattin : Mentre Paesi ultimano il piano per la vaccinazione e hanno già consegnato il loro Recovery Plan, noi annunciamo “me… - sandrogozi : Per ispirare #Conte sul Recovery Plan ???? un disegnino di France Relance ???? Buon lavoro senza task force presidente - matteorenzi : A luglio chiesi un dibattito in Parlamento su come impiegare le risorse del Recovery Plan, sfidando politicamente l… - ilfattovideo : Recovery Plan, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Renzi contrario a task force di Conte? Dire che Parlamento… - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Recovery Plan: sul Fatto di domani vi racconteremo quando le strutture emergenziali le faceva #Renzi -