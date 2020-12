Recovery Plan, la protesta di Greenpeace a Roma: “Il governo destini fondi all’ambiente, non alle multinazionali inquinanti” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Le persone e il Pianeta prima dei profitti”. È la richiesta che Greenpeace Italia sta facendo al governo in occasione della discussione sul Recovery Plan in Parlamento. Le rivendicazioni sono state lanciate da un gruppo di attivisti che la mattina del 10 dicembre hanno sfidato il Tevere in piena per appendere uno striscione sul Ponte Sant’Angelo, a Roma. L’organizzazione ambientalista si dice fortemente preoccupata dal fatto che una parte importante dei fondi europei destinati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica possano finire a finanziare piani dalla dubbia utilità, promossi da realtà annoverabili tra le responsabili dell’emergenza climatica in corso. Tra i progetti maggiormente criticati da Greenpeace c’è il piano di Cattura e stoccaggio di CO2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Le persone e il Pianeta prima dei profitti”. È la richiesta cheItalia sta facendo alin occasione della discussione sulin Parlamento. Le rivendicazioni sono state lanciate da un gruppo di attivisti che la mattina del 10 dicembre hanno sfidato il Tevere in piena per appendere uno striscione sul Ponte Sant’Angelo, a. L’organizzazione ambientalista si dice fortemente preoccupata dal fatto che una parte importante deieuropei destinati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica possano finire a finanziare piani dalla dubbia utilità, promossi da realtà annoverabili tra le responsabili dell’emergenza climatica in corso. Tra i progetti maggiormente criticati dac’è il piano di Cattura e stoccaggio di CO2 ...

