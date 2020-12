Recovery Fund, Speranza: 'Nove miliardi alla sanità sono insufficienti' (Di giovedì 10 dicembre 2020) E' necessario 'aumentare la cifra stanziata per la sanità nel Recovery Fund'. E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo: 'Penso che i Nove miliardi di euro non siano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) E' necessario 'aumentare la cifra stanziata per lanel'. E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto, aggiungendo: 'Penso che idi euro non siano ...

marattin : Forse qualcuno in queste ore si sta chiedendo se davvero era necessario fare tutto questo “caos” sull’ipotesi di ca… - marattin : Oggi a Sky Economia: capire bene il ruolo del Mes, la favola della buonanotte dei populisti anti-euro, e lo schema… - NicolaPorro : Difficile che oggi Conte cada sul #Mes. Ma #ItaliaViva lo incalza sulla task force per il Recovery fund. Il premier… - pozzonim : @StaseraItalia @matteorenzi I progetti finanziati dal recovery fund dovrebbero avere 3 caratteristiche: 1) costare… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Merkel chiude l'anno in bellezza: accordo fatto sul recovery fund -