Recovery Fund | 10 miliardi per le scuole superiori | almeno 100 nuove

Finora sul Recovery c'è stato un dibattito fuorviante. Tutte le forze di maggioranza e di governo devono avere a mente il contesto storico e sociale che stiamo attraversando, che ci impone di non ...Pare che Polonia e Ungheria siano orientati a togliere il veto sul Recovery Fund ma restano tanti dubbi. Ne parla Claudio Borghi ...

Cos’è il Recovery Fund, come funziona e qual è il suo vero significato?. Domande che hanno assunto un’importanza ancor più marcata in occasione del Consiglio europeo di luglio, che ha finalmente trovato un accordo in merito.. È con l’arrivo del coronavirus che l’intero Vecchio Continente ha iniziato a domandarsi cos’è il Recovery Fund e come funziona questo particolare strumento.

Per essere pochi sono pochi. A cultura e turismo, due dei settori più martoriati dalla pandemia, andranno 3,1 miliardi di euro dei quasi 200 che arriveranno con il Recovery fund. E’ meno dell ...