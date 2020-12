Raya e l'ultimo drago: il film uscirà a marzo su Disney+ e nei cinema (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il film animato Raya e l'ultimo drago verrà distribuito negli Stati Uniti su Disney+ a marzo, in contemporanea con i cinema. Raya e l'ultimo drago sarà distribuito nei cinema e in contemporanea in streaming su Disney+ con un accesso premiere, come accaduto con Mulan qualche mese fa, il 5 marzo. Disney ha confermato che negli Stati Uniti si proporrà una strategia simile alla Warner in occasione del film animato, sfruttando la piattaforma e le sale cinematografiche tradizonali. Gli eventi raccontati nel lungometraggio Raya e l'ultimo drago saranno ambientati a Kumandra, un mondo inventato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilanimatoe l'verrà distribuito negli Stati Uniti su, in contemporanea con ie l'sarà distribuito neie in contemporanea in streaming sucon un accesso premiere, come accaduto con Mulan qualche mese fa, il 5. Disney ha confermato che negli Stati Uniti si proporrà una strategia simile alla Warner in occasione delanimato, sfruttando la piattaforma e le saletografiche tradizonali. Gli eventi raccontati nel lungometraggioe l'saranno ambientati a Kumandra, un mondo inventato ...

