Raimondo Todaro ha un nuovo amore? È un volto noto della tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Raimondo Todaro professionista tra gli insegnanti di ballo di Ballando con le stelle ha posto fine alla sua avventura nell'ultima edizione del reality con successo. Todaro ha affiancato Elisa Isoardi con cui è scattato un feeling professionale ed umano, ma non sentimentale e anche se il gossip ha tentato di unirli loro hanno sempre negato di essere una coppia. Paparazzato dal settimanale Chi Raimondo Todaro è apparso con una nuova fidanzata, una it girl famosa che non è l'ex conduttrice de La Prova del Cuoco. In giro per le strade della capitale, apparentemente sereno, Todaro si è mostrato molto affiatato con il suo nuovo amore, per niente preoccupato di nascondere i suoi sentimenti. La misteriosa ragazza è Sara Arfaoui ...

