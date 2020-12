Rai: Ricciardi (M5s), 'rispetto donne fondamentale, ribadito anche da Di Mare' (2) (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - “La tutela della dignità delle donne - prosegue - si interseca al ruolo del servizio pubblico in modo decisivo. Le parole usate da Corona, infatti, sono state inopportune e il suo allontanamento conseguente a quella che deve essere una delle mission del servizio pubblico: mostrare la donna in un contesto in cui il rispetto non venga mai meno. Un comportamento fondamentale anche per il contrasto della violenza di genere. Le audizioni di Laterza e Pietrangeli hanno evidenziato proprio questo: quanto sia fondamentale il linguaggio dei media anche in quest'ottica. Sono fermamente convinta che nella missione del servizio pubblico radiotelevisivo una corretta rappresentazione femminile sia un indispensabile deterrente per contrastare la violenza. La dignità della donna ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - “La tutela della dignità delle- prosegue - si interseca al ruolo del servizio pubblico in modo decisivo. Le parole usate da Corona, infatti, sono state inopportune e il suo allontanamento conseguente a quella che deve essere una delle mission del servizio pubblico: mostrare la donna in un contesto in cui ilnon venga mai meno. Un comportamentoper il contrasto della violenza di genere. Le audizioni di Laterza e Pietrangeli hanno evidenziato proprio questo: quanto siail linguaggio dei mediain quest'ottica. Sono fermamente convinta che nella missione del servizio pubblico radiotelevisivo una corretta rappresentazione femminile sia un indispensabile deterrente per contrastare la violenza. La dignità della donna ...

