Raffaele Annecchino è il nuovo Presidente e CEO di ViacomCBS International

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 10 dicembre 2020)Un italiano al vertice di. Il colosso del settore televisivo ha annunciato infatti la nomina die CEO diNetworks. Il top manager assumerà la nuova posizione a partire da oggi stesso, succedendo a David Lynn che lo affiancherà come consulente in questa fase di passaggio di consegne. Il ruolo è particolarmente prestigioso:sovrintenderà all’intero network di brand die a tutti i business collegati a livello mondiale (eccezion fatta per gli USA). Nello specifico, sarà responsabile del portfolio dei brand di intrattenimento televisivo Pay e Broadcast diffusi in 6 continenti. Tra gli altri, Channel 5 in UK, ...