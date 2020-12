Radicalismo islamista | cosa prevede la legge di Macron e perché fa discutere

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Censimento delle moschee, niente più matrimoni combinati e carcere per chi firma un certificato di verginità. La Francia con un disegno diad hoc spinge per un cambiamento del suo approccio al tema della convivenza tra diversi. Il primo ministro Jean Castex non manca di sottolineare che il testo “non è contro le religioni”, dato che né la parola Islam né quella musulmana sono citate nei 50 articoli. Obiettivo è proteggere ulteriormente la laicità francese, già sancita dalla, regolamentando gli spazi musulmani come le moschee e sarà ora dibattuto in Parlamento. Segue il libro scritto dall’ex consigliere di François Fillon, Patrick Stefanini, dal titolo “Immigration – Le realtà che ci sono nascoste”, in cui si chiede un cambiamento radicale nella politica sull’immigrazione e denuncia quanto di sbagliato portato avanti negli ultimi ...