Quel valzer di nomine fra George Soros e l’amministrazione Biden

Integrazione europea e sostegno ai migranti: sono questi due degli obiettivi dichiarati della Open Society Foundation, la fondazione finanziata e guidata da George Soros, speculatore e personaggio controverso noto in tutto il mondo.. In Italia, come rivela un documento ufficiale della stessa fondazione datato 2014, quell’anno Soros ha versato oltre 250.000 dollari a sostengo di progetti all ...Biografia. George Soros nasce a Budapest col nome di György Schwartz in una famiglia benestante di origine ebraica.Il padre Theodor Schwartz (successivamente Tivadar Soros) era avvocato, editore, investitore ed ex ufficiale dell'Imperial regio Esercito (già prigioniero di guerra in Russia durante la prima guerra mondiale), oltre che esperantista; nel 1924 Teodoro Schwartz sposa Elizabeth ...George Soros. Il risentimento politico verso l'Unione europea è, semmai, destinato a crescere. Per chi ha meno di cinquant'anni nei Paesi pesantemente indebitati, la Ue è il nemico. Questo rafforza il richiamo del populismo. George Soros. Putin ha un piano. La sua ambizione prima di tutto è dividere e destabilizzare l'Ucraina.