Quando scoprimmo la felicità L' estate del 1982 | Paolo Rossi e il riscatto sociale dell' Italia grazie al pallone

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Chi ha varcato (e non da poco) la soglia degli anta può ben affermare che quella, per l’, fu un’felice. Ed irripetibile.alla cosa più banale, apparentemente più banale: una palla. L’che era in perenne crisi politica, che da negli anni appena precedenti aveva subìto il terrorismo, che era alle prese con una crisilegata allo scollamento sempre più marcato fra i bisognia popolazione e le risposte date dalla politica, ecco quell’là stava messa malissimo pure nella passione collettiva per eccellenza: il calcio. Le scommesse clandestine, gli arresti di celebrati campioni (le volanti nello stadio in diretta a Novantesimo minuto, incredibile e terrificante scena) le retrocessioni a tavolino, il commissariamento ...