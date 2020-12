Qualificate sedicesimi Europa League: le squadre al prossimo turno (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ultima serata della fase a girone di Europa League ha decretato le Qualificate ai sedicesimi di finale. Ecco le squadre Qualificate L’Europa League entra nel vivo con i sedicesimi di finale. Ecco tutte le squadre che accedono al prossimo turno. PRIME CLASSIFICATE Arsenal Bayer Leverkusen Dinamo Zagabria Hoffenheim Leicester Milan PSV Rangers Roma Tottenham Villareal Napoli SECONDE CLASSIFICATE Maccabi Tel Aviv Wolfsberger Molde Real Sociedad Young Boys Stella Rossa Slavia Praga Lille Granada Braga Benfica Anversa RETROCESSE DALLA CHAMPIONS League Ajax testa di serie Bruges // Manchester United // Shakhtar Donetsk // Dinamo Kiev non testa di serie Krasnodar ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ultima serata della fase a girone diha decretato leaidi finale. Ecco leL’entra nel vivo con idi finale. Ecco tutte leche accedono al. PRIME CLASSIFICATE Arsenal Bayer Leverkusen Dinamo Zagabria Hoffenheim Leicester Milan PSV Rangers Roma Tottenham Villareal Napoli SECONDE CLASSIFICATE Maccabi Tel Aviv Wolfsberger Molde Real Sociedad Young Boys Stella Rossa Slavia Praga Lille Granada Braga Benfica Anversa RETROCESSE DALLA CHAMPIONSAjax testa di serie Bruges // Manchester United // Shakhtar Donetsk // Dinamo Kiev non testa di serie Krasnodar ...

