Pubblico Impiego, incontro Dadone-sindacati: stabilizzare elemento perequativo. La ministra ribadisce: “Nella Pa si entra per concorso” (Di giovedì 10 dicembre 2020) La ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, ha ricevuto i sindacati Cgil Cisl e Uil, per la situazione del Pubblico Impiego all'indomani dallo sciopero indetto dalle sigle sindacali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladella Pubblica Amzione, Fabiana, ha ricevuto iCgil Cisl e Uil, per la situazione delall'indomani dallo sciopero indetto dalle sigle sindacali. L'articolo .

Antonio18243297 : RT @aledenicola: La cosa più tragicomica dello sciopero dei dipendenti del pubblico impiego? Non se ne è accorto nessuno. - GiuseppeCima : RT @enzoben43: E i leader sindacali,a fronte di un’adesione del 3,6% allo sciopero del pubblico impiego,un pensierino alle dimissioni non… - Daniela54092686 : RT @PoliticaPerJedi: Con dati un po' più consolidati l'adesione allo sciopero confederale del pubblico impiego del 9/11 è del 3,6%. Zero no… - SScavazzin : RT @CislNazionale: Dopo lo #sciopero di ieri, #RinnoviamoLaPa, il #Governo si è impegnato ad aprire un confronto costruttivo con il #sindac… - barbero_1979 : RT @PoliticaPerJedi: Con dati un po' più consolidati l'adesione allo sciopero confederale del pubblico impiego del 9/11 è del 3,6%. Zero no… -