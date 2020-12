Pubblicati i dati del vaccino anti-Covid di Pfizer: è efficace al 95%. Burioni: «Ora non perdiamo tempo» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Risulta efficace al 95%, in una forbice compresa fra il 90,3% e il 97,6%, il vaccino anti Covid-19 della Pfizer. I risultati sono Pubblicati sul New England Journal of Medicine. La sperimentazione è avvenuta su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il vaccino e metà il placebo. Fra gli eventi avversi si sono osservati dolore nel sito dell’infezione, da lieve a moderato e temporaneo, affaticamento e mal di testa. L’incidenza di eventi avversi gravi è stata bassa ed è risultata simile nei gruppi che hanno ricevuto il vaccino e in quelli che hanno ricevuto il placebo. December 10, 2020 Immediata è arrivata su Twitter la reazione di Roberto Burioni, virologo e docente all’università Vita-Salute San ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Risultaal 95%, in una forbice compresa fra il 90,3% e il 97,6%, il-19 della. I risultati sonosul New England Journal of Medicine. La sperimentazione è avvenuta su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto ile metà il placebo. Fra gli eventi avversi si sono osservati dolore nel sito dell’infezione, da lieve a moderato eraneo, affaticamento e mal di testa. L’incidenza di eventi avversi gravi è stata bassa ed è risultata simile nei gruppi che hanno ricevuto ile in quelli che hanno ricevuto il placebo. December 10, 2020 Immediata è arrivata su Twitter la reazione di Roberto, virologo e docente all’università Vita-Salute San ...

