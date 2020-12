PSA - La famiglia Peugeot sale al 14,38% del capitale (Di giovedì 10 dicembre 2020) La famiglia Peugeot rafforza la presa sul gruppo PSA in vista della fusione con la Fiat Chrysler. Gli eredi dei fondatori del costruttore transalpino, tramite le holding FFP (Foncière, Financière et de Participations) e Etablissements Peugeot Frères, hanno acquistato 18,1 milioni di azioni, salendo così dal 12,38% al 14,38% del capitale e ottenendo anche il 19,36% dei diritti di voto. L'equity swap. I Peugeot, grazie a un investimento di 228 milioni di euro, hanno, in particolare, chiuso in anticipo un accordo di equity swap siglato il 9 marzo scorso con un intermediario finanziario, sulla base dei diritti a loro concessi nel quadro dell'operazione di fusione con l'azienda italo-americana. Il nuovo gruppo Stellantis, secondo quanto emerso nel prospetto informatico di recente ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 dicembre 2020) Larafforza la presa sul gruppo PSA in vista della fusione con la Fiat Chrysler. Gli eredi dei fondatori del costruttore transalpino, tramite le holding FFP (Foncière, Financière et de Participations) e EtablissementsFrères, hanno acquistato 18,1 milioni di azioni,ndo così dal 12,38% al 14,38% dele ottenendo anche il 19,36% dei diritti di voto. L'equity swap. I, grazie a un investimento di 228 milioni di euro, hanno, in particolare, chiuso in anticipo un accordo di equity swap siglato il 9 marzo scorso con un intermediario finanziario, sulla base dei diritti a loro concessi nel quadro dell'operazione di fusione con l'azienda italo-americana. Il nuovo gruppo Stellantis, secondo quanto emerso nel prospetto informatico di recente ...

PSA La famiglia Peugeot sale al 14,38% del capitale Rosario Murgida. Pubblicato il 10/12/2020

