PS5 ai The Game Awards: in arrivo sorprese da Sony? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come saprete, i The Game Awards 2020 si terranno questa notte alle ore 00:30 italiane. Naturalmente, l'organizzatore e conduttore Geoff Keighley ha promosso l'evento da settimane ormai, ma a poche ore dallo show, è arrivato il messaggio di Sony che invita i fan a seguire i TGA. "Sintonizzati sui The Game Award", afferma l'account Twitter ufficiale di PlayStation. Ovviamente Sony ha qualche interesse nell'evento con molti dei suoi giochi in lizza per importanti premi e, ovviamente, i fan ora si aspettano una manciata di annunci relativi a PS5. La speranza è che Sony sorprenda i giocatori con qualche annuncio di peso. Nel frattempo, sappiamo che qualche novità arriverà da Microsoft, anche se Aaron Greenberg ha già detto ai fan di moderare le loro aspettative.

