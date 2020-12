Provincia | il presidente Di Maria in visita a Sant’Agata de’ Goti

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ildelladi Benevento, Antonio Di, hato oggide’, ospite dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco Salvatore Riccio. Il, accompagnato dal capo staff Renato Parente, ha effettuato un sopralluogo lungo le stradeli che attraversano il territorio saticulano e presso il cantiere dei lavori per l’ampliamento dell’Istituto Scolastico della Superiore “Sant’Alfonsode’ Liguori”. Il Sindaco Riccio, presso la Sala Consiliare, ha esposto ali problemi e le criticità delle infrastrutture stradali a servizio del Comune ed ha sollecitato una maggiore attenzione per il superamento di una serie di carenze che ...

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha visitato oggi Sant'Agata de' Goti, ospite dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco Salvatore Riccio. Il Presidente, accompagnato dal c ...