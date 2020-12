Provenzano contro Italia Viva: "Basta ultimatum. Non siamo disposti a farci rosolare” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Basta rinvii, Basta ricatti, Basta ultimatum. Consumare il governo con attacchi continui è un azzardo grave. Forse chi lo fa pensa all’alternativa di un governo tecnico o istituzionale con tutti dentro, ma non credo che in questa legislatura sia possibile un’altra formula politica”. Così, in un’intervista a La Stampa, il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, critico con Italia Viva e il suo leader Matteo Renzi. Una crisi di governo è in vista? “L’Italia non si può permettere una crisi al buio, ma non siamo nemmeno disposti a farci rosolare tra rinvii e ricatti”. “La maturazione europeista del M5S, sia pure con qualche ambiguità, è il risultato di chi crede in questa ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) “rinvii,ricatti,. Consumare il governo con attacchi continui è un azzardo grave. Forse chi lo fa pensa all’alternativa di un governo tecnico o istituzionale con tutti dentro, ma non credo che in questa legislatura sia possibile un’altra formula politica”. Così, in un’intervista a La Stampa, il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe, critico cone il suo leader Matteo Renzi. Una crisi di governo è in vista? “L’non si può permettere una crisi al buio, ma nonnemmenorosolare tra rinvii e ricatti”. “La maturazione europeista del M5S, sia pure con qualche ambiguità, è il risultato di chi crede in questa ...

