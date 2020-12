Provenzano, basta rosolare il governo con i ricatti e i rinvii (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI L'Italia non si può permettere una crisi al buio, ma non siamo nemmeno disposti a farci rosolare tra rinvii e ricatti”. È il messaggio che il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano manda agli alleati riottosi attraverso un'intervista a La Stampa. Su una possibile crisi di governo taglia corto: “Ho un metodo infallibile per non sbagliare le previsioni, non farle”. Ma il ministro confessa anche che continuare a “consumare il governo con attacchi continui è un azzardo grave. Forse chi lo fa pensa all'alternativa di un governo tecnico o istituzionale con tutti dentro, ma non credo che in questa legislatura sia possibile un'altra formula politica” Quindi, nel rispondere alle “sciocchezze” lette in questi giorni - “tipo richiami a un golpe” - ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI L'Italia non si può permettere una crisi al buio, ma non siamo nemmeno disposti a farcitra”. È il messaggio che il ministro per il Sud Giuseppemanda agli alleati riottosi attraverso un'intervista a La Stampa. Su una possibile crisi ditaglia corto: “Ho un metodo infallibile per non sbagliare le previsioni, non farle”. Ma il ministro confessa anche che continuare a “consumare ilcon attacchi continui è un azzardo grave. Forse chi lo fa pensa all'alternativa di untecnico o istituzionale con tutti dentro, ma non credo che in questa legislatura sia possibile un'altra formula politica” Quindi, nel rispondere alle “sciocchezze” lette in questi giorni - “tipo richiami a un golpe” - ...

