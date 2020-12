Processori Qualcomm nel futuro dei dispositivi Honor, accordo vicino (Di giovedì 10 dicembre 2020) Honor è stato venduto da Huawei lo scorso mese al nuovo consorzio cinese Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Ltd, promettendo di continuare a fornire gli aggiornamenti per la sicurezza ed i servizii post-vendita per i vecchi ed i nuovi dispositivi (inizialmente parecchi utenti si preoccupavano del fatto che qualcosa potesse essersi rotto in via definitiva dopo la vendita del sub-brand da parte di Huawei). In proposito dei prossimi arrivi, si registrano buone notizie sulla fornitura dei componenti: secondo un report proveniente dal mercato asiatico, sarebbe quasi siglato, a tal fine, un accordo tra Honor e Qualcomm. Se la collaborazione andasse effettivamente in porto, il colpo messo a segno da Honor gli assicurerebbe di poter operare nella produzione di smartphone di fascia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)è stato venduto da Huawei lo scorso mese al nuovo consorzio cinese Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Ltd, promettendo di continuare a fornire gli aggiornamenti per la sicurezza ed i servizii post-vendita per i vecchi ed i nuovi(inizialmente parecchi utenti si preoccupavano del fatto che qualcosa potesse essersi rotto in via definitiva dopo la vendita del sub-brand da parte di Huawei). In proposito dei prossimi arrivi, si registrano buone notizie sulla fornitura dei componenti: secondo un report proveniente dal mercato asiatico, sarebbe quasi siglato, a tal fine, untra. Se la collaborazione andasse effettivamente in porto, il colpo messo a segno dagli assicurerebbe di poter operare nella produzione di smartphone di fascia ...

