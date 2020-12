Processo Asl, il giorno della sentenza: arriva in tribunale Nunzia De Girolamo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiArriverà oggi a sentenza, salvo novità, il Processo di primo grado sulla gestione dell’Asl sannita. La vicenda è salita agli onori della cronaca sul finire del 2013 e coinvolge, tra gli altri, Nunzia De Girolamo, parlamentare di Forza Italia all’epoca dei fatti e ministro per le Politiche Agricole nel governo Letta quando l’inchiesta esplose dal punto di vista mediatico. Un mese dopo la pubblicazione del contenuto di alcune conversazioni private registrate da un funzionario Asl, la De Girolamo maturò la decisioni di dimettersi da ministro: “Sono stata lasciata sola, il Governo non mi ha difeso” – spiegò la politica beneventana. Pesanti le accuse mosse contro di lei (e relative a diverse vicende): associazione a delinquere, concussione, tentata concussione, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiArriverà oggi a, salvo novità, ildi primo grado sulla gestione dell’Asl sannita. La vicenda è salita agli onoricronaca sul finire del 2013 e coinvolge, tra gli altri,De, parlamentare di Forza Italia all’epoca dei fatti e ministro per le Politiche Agricole nel governo Letta quando l’inchiesta esplose dal punto di vista mediatico. Un mese dopo la pubblicazione del contenuto di alcune conversazioni private registrate da un funzionario Asl, la Dematurò la decisioni di dimettersi da ministro: “Sono stata lasciata sola, il Governo non mi ha difeso” – spiegò la politica beneventana. Pesanti le accuse mosse contro di lei (e relative a diverse vicende): associazione a delinquere, concussione, tentata concussione, ...

