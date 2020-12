Probabili formazioni Milan-Parma | undicesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledi, match dell’di. Tutto pronto al Meazza per questo scontro tra i rossoneri e i ducali che costituisce il posticipo che chiude questo turno alle ore 20.45 di domenica 13 dicembre. Diretta tv in programma su Sky SportA e streaming su Sky Go, andiamo a scoprire ora le possibili scelte dei due tecnici.– Ibrahimovic potrebbe non recuperare o, in ogni caso, non essere rischiato da Pioli. Leao è pronto e si candida per una maglia da titolare, ma il favorito resta Brahim Diaz.– Solito 4-3-1-2 per Liverani, che però attende buone nuove dall’infermeria per capire se può recuperare un punto fermo come ...