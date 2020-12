Priorità alla scuola, da oggi a domenica sit-in e lezioni all’aperto contro la Dad (Di venerdì 11 dicembre 2020) Continua la mobilitazione per il rientro al 100% a scuola con le lezioni in presenza e in sicurezza dentro e fuori le classi. Da oggi a domenica il movimento «Priorità alla scuola» ha convocato presidio lezioni all’aperto a Faenza, Firenze, Perugia, Torino, Milano, Napoli, Salerno, Mantova, Verona, Vicenza, Mestre, Padova, Treviso. E oggi il movimento parteciperà a un convegno del Cesp (Centro Studi per la scuola Pubblica) a cui sono iscritti oltre mille docenti. Sarà trasmesso in diretta Facebook dalle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Continua la mobilitazione per il rientro al 100% acon lein presenza e in sicurezza dentro e fuori le classi. Dail movimento «» ha convocato presidioa Faenza, Firenze, Perugia, Torino, Milano, Napoli, Salerno, Mantova, Verona, Vicenza, Mestre, Padova, Treviso. Eil movimento parteciperà a un convegno del Cesp (Centro Studi per laPubblica) a cui sono iscritti oltre mille docenti. Sarà trasmesso in diretta Facebook dalle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

