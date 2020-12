Prima Pagina | Corriere dello Sport | “Ultimo Conte! l’Inter dice addio all’Europa Muriel e l’Atalanta vola”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) "Ultimo Conte".Apre così l'edizione odierna de 'Il' che incentra lasulla disfatta dell'Inter, eliminata da tutte le coppe europee. "L'Italia non fa l'en plein in Champions: al Meazza finisce 0-0. Deludente pari contro lo Shakhtar: l'Interall'Europa". E ancora: "Ci pensa: l'Atalanta vola". In taglio basso: "Il Napoli freme e cerca il punto contro i baschi al Maradona".

borghi_claudio : Prima pagina dell'elenco di quelli che hanno votato per la riforma del MES. A sinistra la sigla del gruppo di appar… - borghi_claudio : Prima pagina dell'elenco di chi ha votato NO alla riforma del MES. Sempre a sinistra il gruppo di appartenenza. - AlbertoBagnai : L’uomo è fabbro del proprio destino. Sergio è fabbrino, e si vede: - webecodibergamo : Buongiorno con la prima pagina de L'Eco di Bergamo - sulsitodisimone : Leggi tutte le prime pagine dei quotidiani nell'edicola sulsitodisimone -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina

Il Riformista

Hanno rilascialo versione dell'app con cashback il giorno 7 e non funzionava da allora, non prima. Se leggi questa discussione trovi tutto, anche il plafond e relative elucubrazio ...Questa mattina chiamo Amex per sapere se hanno ricevuto tutto correttamente della pratica per la richiesta della Verde, mi dice tutti i documenti ci sono e sono leggibili. Gli chiedo anche se possono ...