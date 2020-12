Previsioni meteo 11 dicembre: nuova ondata di maltempo, allerta arancione su 5 regioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ancora maltempo sull’Italia con allerta emessa dalla Protezione Civile in diverse regioni. Dopo una giornata mediamente serena tornerà a piovere e nevicare sulla Penisola nella giornata dell’11 dicembre. Dopo una brevissima parentesi di stabilità, il maltempo tornerà nuovamente protagonista un po’ su tutta la Penisola. Per la giornata dell’11 dicembre si prevede infatti un nuovo peggioramento che porterà piogge e nevicate a partire dalla mattinata ed in estensione da nord alle regioni centrali e al meridione. Anche nelle città che riusciranno a schivare pioggia o neve, gli addensamenti nuvolosi caratterizzeranno gran parte della giornata con cielo coperto sostanzialmente un po’ ovunque. Previsioni nord Italia Per ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ancorasull’Italia conemessa dalla Protezione Civile in diverse. Dopo una giornata mediamente serena tornerà a piovere e nevicare sulla Penisola nella giornata dell’11. Dopo una brevissima parentesi di stabilità, iltorneràmente protagonista un po’ su tutta la Penisola. Per la giornata dell’11si prevede infatti un nuovo peggioramento che porterà piogge e nevicate a partire dalla mattinata ed in estensione da nord allecentrali e al meridione. Anche nelle città che riusciranno a schivare pioggia o neve, gli addensamenti nuvolosi caratterizzeranno gran parte della giornata con cielo coperto sostanzialmente un po’ ovunque.nord Italia Per ...

