"Prenderesti mai del veleno?", a Milano nuovo manifesto anti aborto dell'associazione "Pro Vita"

Ancora una pubblicità anti aborto dell'associazione "Pro Vita e Famiglia" a Milano: "Prenderesti mai del veleno?", si legge sul manifesto dell'associazione ultracattolica nel quale compare una donna (che tiene tra le mani una mela) avvelenata come Biancaneve. Numerose le reazioni delle associazioni che difendono i diritti delle donne, prima tra tutte la "Casa delle Donne" di Milano che ne ha chiesta l'immediata rimozione. Una donna distesa per terra come se fosse morta, una mela morsicata in una mano come a ricordare Biancaneve e la scritta: "Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva RU486, mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo".

