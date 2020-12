Prende corpo la petizione per abolire l’Esame di Maturità 2021 in Italia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sta Prendendo piede proprio in queste ore una petizione online, diventata immediatamente popolare, affinché venga ufficializzata nei prossimi mesi la cancellazione dell’Esame di Maturità 2021. Come avvenuto la scorsa estate, quando abbiamo parlato sulle nostre pagine delle tante precauzioni e del protocollo da seguire affinché si potessero tenere le prove previste dalle attuali normative, è ampiamente prevedibile che con gli esami del prossimo anno ci possano essere ulteriori difficoltà e disagi oggettivi. Come procede la petizione per abolire l’Esame di Maturità 2021 in Italia In particolare, bisogna tener conto dell’andamento dell’anno scolastico, almeno stando alle cause che hanno dato origine ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Stando piede proprio in queste ore unaonline, diventata immediatamente popolare, affinché venga ufficializzata nei prossimi mesi la cancellazione deldi. Come avvenuto la scorsa estate, quando abbiamo parlato sulle nostre pagine delle tante precauzioni e del protocollo da seguire affinché si potessero tenere le prove previste dalle attuali normative, è ampiamente prevedibile che con gli esami del prossimo anno ci possano essere ulteriori difficoltà e disagi oggettivi. Come procede laperdiinIn particolare, bisogna tener conto dell’andamento dell’anno scolastico, almeno stando alle cause che hanno dato origine ...

