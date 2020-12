Premier Conte: “Addio a Paolo Rossi, simbolo di un’Italia unita e tenace” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Nell’estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale e di un’Italia, unita e tenace, capace di battere avversari di enorme caratura. Addio a Paolo Rossi, indimenticabile campione. L’Italia ti ricorderà con affetto”. Lo ha scritto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per ricordare Paolo Rossi. L’ex attaccante, eroe dei Mondiali di Spagna 1982 vinti dall’Italia, è scomparso ieri sera all’età di 64 anni. Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale e di un'Italia, unita e tenace, capace di battere avversari di enorme caratura. Addio a Paolo Rossi, ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Nell’estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato ildi una Nazionale e die tenace, capace di battere avversari di enorme caratura. Addio a, indimenticabile campione. L’Italia ti ricorderà con affetto”. Lo ha scritto il Presidente del Consiglio Giuseppeper ricordare. L’ex attaccante, eroe dei Mondiali di Spagna 1982 vinti dall’Italia, è scomparso ieri sera all’età di 64 anni. Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato ildi una Nazionale e di un'Italia,e tenace, capace di battere avversari di enorme caratura. Addio a, ...

