Postepay Cashback: cos'è e come funziona il servizio di Poste (Di giovedì 10 dicembre 2020) Impietosamente è stato un crashback quello del primo giorno di accessi, visti i relativi problemi tecnici dovuti all'enorme afflusso di richieste. L'extra Cashback di Natale tramite l'app IO, tuttavia, è stato un successo proprio a causa dell'alto numero di istanze inoltrate. Anche Poste Italiane non è da meno e ha deciso di aderire all'iniziativa finalizzata a contrastare l'evasione fiscale e a incentivare i pagamenti elettronici tramite Postepay Cashback, ovvero un rimborso di 1 euro per ogni transazione superiore a 10 euro (per un massimo di 10 euro giornalieri) effettuata tramite applicazione e codice Postepay. L'iniziativa è valida fino al 28 febbraio 2021 e non esclude l'adesione al Cashback di Stato, che permette un rimborso del 10% abilitando ...

a_minchiate : Io: provo ad aggiungere la mia #Postepay nel #cashback dell’#appIO App IO: - Giorgia18945990 : Perché mi dà questo problema da 3 giorni e non riesco ad aggiungere la mia Postepay? #CashBackItalia #cashback - _paolaboh : @kakar7321 @faithless95 Ritorno e anche a me dà ancora l’errore. E ho anche spuntato la funzione sull’app Postepay.… - caporale_g : RT @PosteNews: I clienti di #PosteItaliane titolari di carta BancoPosta o Postepay possono iscriversi al piano cashback direttamente su A… - newsfinanza : Poste, il Cashback senza Spid e «Io» per i clienti di Bancoposta o Postepay -

«Anche i cittadini umbri hanno sempre maggiore fiducia verso i pagamenti digitali. Un cambiamento culturale nelle abitudini di spesa di tutti gli italiani, accelerato dall’emergenza sanitaria in corso ...

BARI - Anche tra i cittadini della Puglia c’è sempre maggiore fiducia verso i pagamenti digitali. Un cambiamento culturale importante nelle abitudini di spesa di tutti gli italiani, accelerato dall’em ...

