Pomezia, post choc del M5s che associa gli esponenti del centrodestra alla ‘ndrangheta. La risposta: ‘Ci rivolgeremo alla Procura’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Sulla pagina facebook del Movimento 5 stelle – Pomezia(RM), in data 8 dicembre 2020, è stato pubblicato un post cosi’ intitolato: “Fratelli d’italia: record di arrestati per ‘ndrangheta’! voi li votereste?”. In calce al post sono state pubblicate le fotografie dei membri del coordinamento del centrodestra pometino e dei consiglieri comunali di Pomezia della Lega e di Fratelli D’Italia. Lo spunto al post è quanto emerso e denunciato dalla trasmissione di Rai 3 “report” in relazione ad accadimenti che nulla hanno a che fare con gli esponenti del centrodestra dei quali sono state pubblicate le relative fotografie”. Inizia così il comunicato stampa degli esponenti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Sulla pagina facebook del Movimento 5 stelle –(RM), in data 8 dicembre 2020, è stato pubblicato uncosi’ intitolato: “Fratelli d’italia: record di arrestati per’! voi li votereste?”. In calce alsono state pubblicate le fotografie dei membri del coordinamento delpometino e dei consiglieri comunali didella Lega e di Fratelli D’Italia. Lo spunto alè quanto emerso e denunciato dtrasmissione di Rai 3 “report” in relazione ad accadimenti che nulla hanno a che fare con glideldei quali sono state pubblicate le relative fotografie”. Inizia così il comunicato stampa deglidel ...

Centrodestra contro Movimento 5 Stelle. Uno scontro politico che ora, a seguito di un post pubblicato due giorni fa sulla pagina facebook del M5S di Pomezia, rischia di approdare in sede giudiziaria.

