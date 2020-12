Polizie locali, la Regione Campania finanzia 54 progetti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessorato Legalità, Sicurezza, Immigrazione della Regione Campania, attraverso l’Ufficio del Federalismo ha finanziato, con il contributo fino al 70%, 54 progetti finalizzati al rafforzamento strutturale della polizia locale, per un valore di un milione e trecento mila euro, destinati ai Comuni singoli e associati. I progetti riguardano le dotazioni di autovetture e motociclette per la Polizia locale, biciclette con pedalata assistita e droni nonché attrezzature informatiche. Tredici progetti riguardano l’approntamento e l’implementazione di Centrali operative di polizia. “Il Governo regionale – ha dichiarato l’assessore Mario Morcone – ha proposto nel bilancio di previsione un ulteriore stanziamento per il possibile ulteriore scorrimento della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessorato Legalità, Sicurezza, Immigrazione della, attraverso l’Ufficio del Federalismo hato, con il contributo fino al 70%, 54finalizzati al rafforzamento strutturale della polizia locale, per un valore di un milione e trecento mila euro, destinati ai Comuni singoli e associati. Iriguardano le dotazioni di autovetture e motociclette per la Polizia locale, biciclette con pedalata assistita e droni nonché attrezzature informatiche. Trediciriguardano l’approntamento e l’implementazione di Centrali operative di polizia. “Il Governo regionale – ha dichiarato l’assessore Mario Morcone – ha proposto nel bilancio di previsione un ulteriore stanziamento per il possibile ulteriore scorrimento della ...

