Politica, Matteo Renzi sempre sul piede di guerra con lo stai “Sereno” questa volta all’indirizzo del presidente Conte non funzionerà (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo stai “Sereno” di Matteo Renzi, sempre attuale, e questa volta all’indirizzo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, difficilmente avrà un seguito, diversamente da com’è accaduto nei confronti di Enrico Letta, quando da presidente del Consiglio (28 aprile 2013/22 febbraio 2014) si senti dire dall’allora segretario del Pd, Matteo Renzi: stai “Sereno” Enrico e vai avanti senza alcuna preoccupazione. Poi, invece, quel stai “Sereno” si tramutò nel passaggio della campanella dal presidente Letta al nuovo presidente Renzi. Mercoledì scorso in ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lodiattuale, edeldel Consiglio Giuseppe, difficilmente avrà un seguito, diversamente da com’è accaduto nei confronti di Enrico Letta, quando dadel Consiglio (28 aprile 2013/22 febbraio 2014) si senti dire dall’allora segretario del Pd,Enrico e vai avanti senza alcuna preoccupazione. Poi, invece, quelsi tramutò nel passaggio della campanella dalLetta al nuovo. Mercoledì scorso in ...

