Pioli gioca la carta Kalulu contro lo Sparta Praga: farà il centrale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli starebbe pensando di inserire Kalulu nel ruolo di centrale contro lo Sparta Praga Si sapeva che la sfida di questa sera contro lo Sparta Praga sarebbe stata sfruttata da Pioli per far riposare i più utilizzati, ma in pochi si prospettavano che tra le possibili scelte ci fosse anche Pierre Kalulu centrale di difesa. Per tutte le notizie sul Milan vai su milannews24 Il giovane talento francese, terzino destro naturale, potrebbe essere impiegato al fianco di Duarte al centro della difesa con Dalot e Conti ai lati.

