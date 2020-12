Pilota disegna un pene gigante in cielo | dietro la bravata c’è però una motivazione

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Non è la prima volta che unsi diverte are dei simboli fallici incon la traiettoria del suo aereo, ma questa volta non si tratta di una semplice. È successo l’11 novembre scorso, quando il volo di linea DP407 della Pobeda’s Airlines (la maggior compagnia aerea della Russia, ndr) ha deviato dalla sua rotta Mosca-Ekaterinburg perre un grossosopra i cieli russi, cosa che – ovviamente – non è sfuggita ai radar. Nessuna conseguenza per i 102 i passeggeri del velivolo “impazzito”, che probabilmente non si sono accorti di nulla, nonostante le manovre compiute dalfossero rischiose oltre che irregolari. L’Agenzia Federale russa sul Trasporto Aereo (Rosaviatsia) ha aperto un’inchiesta sull’accaduto ma il...

C'è chi disegna cerchi nel grano e chi invece simboli fallici in cielo. L'autore però di quest'ultimo esempio è senza ombra di dubbio terrestre. Si tratta di ...Dietro al progetto c’è il reparto di ricerca e sviluppo di Honda America. L’idea è quella di inserire degli elettrodi nel casco che intuiscano le intenzioni del pilota e modifichino, di conseguenza, i ...Il pilota, Dimitri Neonakis, è salito sui cieli della Nuova Scozia giovedì scorso con il suo messaggio personale in memoria dell’uomo afroamericano di Minneapolis morto durante un controllo di polizia (TRUDEAU SI INGINOCCHIA CON I MANIFESTANTI - LA SCRITTA BLACK LIVES MATTER A WASHINGTON) Due ore e mezza per completare il voloCanada, omaggio a George Floyd: pilota “disegna” un pugno in cielo con la rotta dell’aereo. Leggi su Sky TG24 l'articolo Canada, omaggio a George Floyd: pilota “disegna” un pugno in cielo con la rotta dell’aereo "Dobbiamo tutti parlare: non ci sono confini quando si tratta di razzismo”, ha detto il pilota. Neonakis ha tracciato la sua rotta su un'app e ha seguito le linee del ...Semplicemente sorprendente. E' l'immagine di una traiettoria a forma di cuore disegnata nei cieli. In Islanda, il sito di monitoraggio Flightradar24, ha catturato un segnale che infonde gioia e ...