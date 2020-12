Pierpaolo Pretelli dimentica Elisabetta Gregoraci | nuovo amore al Gf Vip

alessia5512 : Signore e signori, anche se rimarrà solo una bella amicizia, sappiate che Pierpaolo Pretelli sta sotto un frecciaro… - Pierpa16 : Pierpaolo Pretelli sei il nuovo show man ,spero per te una carriera brillante, te la meriti hai tutti i requisiti,… - Libertenr : Pierpaolo Pretelli ottimo per #taleequaleshow #gfvip - infoitcultura : Gf Vip. Pierpaolo Pretelli, gli autori lo convocano nel cuore della notte. Lui incredulo: «Che succede?» - chiamigliorati : @lostjnpieces Alfonso è un pagliaccio. Uno che dopo tre mesi sbaglia ancora il cognome di pierpaolo che è pretelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci dopo la sua uscita dal Gf Vip? Nuovo amore nella casa per lui.Pierpaolo Pretelli è stato sorpreso nella lavanderia della casa in atteggiamenti intimi con Giulia Salemi. I filmati non lasciano dubbi.Biografia e carriera di Pierpaolo Pretelli Scopriamo qualcosa in più su chi è Pierpaolo Pretelli. È nato il 31 luglio 1990 a Maratea, in provincia di Potenza, quindi la sua età è di 30 anni. Suo...29enne nato a Potenza, in Basilicata, Pierpaolo Pretelli fa un salto deciso verso il mondo dello spettacolo con il trasferimento a Roma nel 2009. Giunto nella Capitale per studiare legge all’università, si mantiene facendo moltissimi lavori tra cui cameriere, bagnino, ballerino e barista.303.6k Followers, 974 Following, 828 Posts - See Instagram photos and videos from Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)