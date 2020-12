Piano vaccinale: si inizierà con oltre 6,4 milioni di persone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gli operatori sanitari e sociosanitari sono 1.404.037; personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani 570.287; anziani over 80 anni 4.442.048. I primi a ricevere l'inoculazione corrispondono in totale a 6.416.372 persone. Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gli operatori sanitari e sociosanitari sono 1.404.037; personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani 570.287; anziani over 80 anni 4.442.048. I primi a ricevere l'inoculazione corrispondono in totale a 6.416.372

FirenzePost : Piano vaccinale: si inizierà con oltre 6,4 milioni di persone - truschinate : RT @micheledalai: I ritardi, le scelte sbagliate, il panico, la poca trasparenza, gli errori strategici. Tutto è stato perdonato a chi ha g… - AndreD81 : RT @Radio1Rai: ?? Il piano strategico vaccinale anti #Covid ha individuato In Italia 6.416.372 persone che per prime riceveranno il vaccino:… - Frizzante1 : RT @Radio1Rai: ?? Il piano strategico vaccinale anti #Covid ha individuato In Italia 6.416.372 persone che per prime riceveranno il vaccino:… - Radio1Rai : ?? Il piano strategico vaccinale anti #Covid ha individuato In Italia 6.416.372 persone che per prime riceveranno il… -