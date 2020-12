Piacenza | tornano al lavoro i facchini saliti sul tetto della Gls nel 2019 e poi licenziati Usb | “Giudice ha riaffermato diritto allo sciopero”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella primavera dell’anno scorso si erano arrampicati in cima aldell’azienda, vivendo lì per due settimane. A novembre, invece, eranosulle pensiline e si erano incatenati ai nastri di trasporto, per protestare contro il mancato reintegro da parte dell’azienda nonostante una sentenzaCorte d’appello di Bologna. Oggi l’ultimo capitolovicenda del gruppo di operailogisticaGls dia gennaio deldopo aver partecipato ad alcuni scioperi. Il 5 dicembre il giudice deldel tribunale diha accolto il ricorso del sindacato Usb, riconoscendo l’avvenuto trasferimento d’azienda tra Seam (la società in subappalto che aveva licenziato i ...

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza tornano

Piacenza Online

Brutta prova difensiva dei biancorossi che sono spesso in affanno contro i piemontesi ma l'attacco è chirurgico e riesce sempre a rimontare lo svantaggio grazie ai gol di Maritato, Maio e Pedone. Fini ...In attesa di scendere di nuovo in campo domenica 13 dicembre per la terza giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca è ripresa la ...Con l'arrivo della stagione autunnale tornano anche a Piacenza le misure anti smog. Scattano dal primo ottobre in Emilia-Romagna le limitazioni alla circolazione che si applicheranno in due ...Calcio, serie C: gli azzurri tornano al Piola dopo il rinvio di Piacenza: “Più carattere e personalità per risalire” FILIPPO MASSARA Pubblicato il 29 Novembre 2020Editoriale LIBERTA' S.p.A. Telefono: 0523-393939 Sede legale: via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza C.F. P.IVA e Registro Imprese di Piacenza: 01447930338