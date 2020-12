Perugia-Tours oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa sera, 10 dicembre, andrà in scena la sfida valevole per la terza giornata di Champions League di volley tra Perugia e Tours. Dopo la sconfitta nel derby contro Civitanova e la vittoria a tavolino contro i turchi dell’Arkasspor, che non sono mai scesi in campo a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 tra i giocatori, gli umbri hanno necessariamente bisogno di una vittoria per sperare ancora nella qualificazione. Vital Heynen si affiderà ai suoi uomini migliori con il solito Dragan Travica in cabina di regia che azionerà le bocche di fuoco: Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic e Oleg Plotnytski. Perugia parte decisamente favorita, anche guardando i precedenti che raccontano di un netto 6-0 con un solo set concesso ai francesi. I padroni di casa, si gioca infatti nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa sera, 10 dicembre, andrà in scena la sfida valevole per la terza giornata diditra. Dopo la sconfitta nel derby contro Civitanova e la vittoria a tavolino contro i turchi dell’Arkasspor, che non sono mai scesi in campo a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 tra i giocatori, gli umbri hanno necessariamente bisogno di una vittoria per sperare ancora nella qualificazione. Vital Heynen si affiderà ai suoi uomini migliori con il solito Dragan Travica in cabina di regia che azionerà le bocche di fuoco: Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic e Oleg Plotnytski.parte decisamente favorita, anche guardando i precedenti che raccontano di un netto 6-0 con un solo set concesso ai francesi. I padroni di casa, si gioca infatti nella ...

Volleyball_it : Champions League: Perugia oggi torna in campo. Sfida al Tours - DanieleRaponi : #Tours 0-3 #Civitanova #Perugia 3-0 #Arkasspor a tavolino #Civitanova 1º 9 +1 #Perugia 2º 3 Gruppo B #CLVolleyM… - CronacheMc : I biancorossi, dopo l'esaltante vittoria di ieri contro Perugia, battono in tre set i padroni di casa ed escono dal… - laberty95 : Non è tanto bello chi vince ma è troppo bello chi batte il Tours, bravissima Lube, Perugia domani vogliamo il bis a… - PianetaVolley : New post: La Perugia degli uomini medita il riscatto con Tours -