Perché tutti parlano dell’accordo prematrimoniale tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz? (Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia, di per sé, non dovrebbe stupire. Perché nel mondo anglosassone gli accordi prematrimonali sono all’ordine del giorno. Perché, quindi, tutti stanno parlando dell’accordo stipulato da Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria Beckham, e l’attrice Nicola Peltz? Le cui nozze, è bene sottolinearlo, saranno celebrate solo nel 2022 a causa della pandemia da Covid-19. Il patrimonio del papà di Nicola Peltz In ballo non ci sono gli asset economici di un giovane (a proposito, che lavoro fa Brooklyn?) e della sua promessa sposa. Ma quelli a tanti, tanti zeri dei rispettivi genitori. Anzi, più che altro di quello di lei. Perché il papà di ... Leggi su amica (Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia, di per sé, non dovrebbe stupire.nel mondo anglosassone gli accordi prematrimonali sono all’ordine del giorno., quindi,stanno parlandostipulato da, primogenito di David e Victoria, e l’attrice? Le cui nozze, è bene sottolinearlo, saranno celebrate solo nel 2022 a causa della pandemia da Covid-19. Il patrimonio del papà diIn ballo non ci sono gli asset economici di un giovane (a proposito, che lavoro fa?) e della sua promessa sposa. Ma quelli a tanti, tanti zeri dei rispettivi genitori. Anzi, più che altro di quello di lei.il papà di ...

