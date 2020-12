Perché Facebook rischia di perdere Instagram e WhatsApp (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Federal Trade Commission e un gruppo di procuratori generali stanno accusando la società di Menlo Park di aver abusato della sua posizione di mercato per reprimere la concorrenza Nel mirino le acquisizioni degli ultimi anni, come WhatsApp e Instagram. Quelle che, per intenderci, hanno reso Facebook un vero e proprio titano del web Leggi su it.mashable (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Federal Trade Commission e un gruppo di procuratori generali stanno accusando la società di Menlo Park di aver abusato della sua posizione di mercato per reprimere la concorrenza Nel mirino le acquisizioni degli ultimi anni, come. Quelle che, per intenderci, hanno resoun vero e proprio titano del web

borghi_claudio : Ho scelto di intervenire oggi in discussione generale invece che in dichiarazione di voto perchè volevo avere il te… - StefanoFassina : Qui, la mia dichiarazione alla Camera su revisione del #Mes : un No nel merito. Lo esprimo con la non partecipazion… - marattin : Stamattina mi sono confrontato con @NFratoianni, autore della proposta su una nuova tassa patrimoniale. In sei min… - heeispencer : Non c’è modo peggiore di iniziare la giornata. Il primo post che ho visto stamattina su Facebook riguardava proprio… - Desiolibera : RT @mrctrdsh: Sergio Pizzolante spiega in modo chiarissimo perché la task force di Conte rappresenti un passaggio cruciale verso la “democr… -