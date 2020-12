"Per sempre". Addio Paolo Rossi, lo strazio della moglie Federica: il tumore, l'ultima volta in tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Per sempre", e un cuore rosso. La morte di Paolo Rossi viene annunciata così dalla moglie Federica Cappelletti su Instagram. L'indimenticabile eroe dell'Italia mondiale nel 1982, il Pablito dei 3 gol al Brasile, se n'è andato a soli 64 anni dopo aver combattuto con un male incurabile. Proprio a causa del tumore che ne aveva minato il fisico, negli ultimi mesi l'ex attaccante di LaneRossi Vicenza, Perugia, Juventus, Milan e Verona ha dovuto rinunciare al suo ruolo di commentatore in tv, dove ha lavorato in Rai, Mediaset e Sky brillando per stile, educazione e intelligenza. L'ultima sua apparizione pubblica risale allo scorso 7 luglio. La notizia, arrivata nella notte, è stata rilanciata anche dal giornalista di Raisport Enrico Varriale: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) "Per", e un cuore rosso. La morte diviene annunciata così dallaCappelletti su Instagram. L'indimenticabile eroe dell'Italia mondiale nel 1982, il Pablito dei 3 gol al Brasile, se n'è andato a soli 64 anni dopo aver combattuto con un male incurabile. Proprio a causa delche ne aveva minato il fisico, negli ultimi mesi l'ex attaccante di LaneVicenza, Perugia, Juventus, Milan e Verona ha dovuto rinunciare al suo ruolo di commentatore in tv, dove ha lavorato in Rai, Mediaset e Sky brillando per stile, educazione e intelligenza. L'sua apparizione pubblica risale allo scorso 7 luglio. La notizia, arrivata nella notte, è stata rilanciata anche dal giornalista di Raisport Enrico Varriale: ...

